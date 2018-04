Partilhar o artigo "Big Band Júnior abraça Sassetti" espetáculo com repertório totalmente português Imprimir o artigo "Big Band Júnior abraça Sassetti" espetáculo com repertório totalmente português Enviar por email o artigo "Big Band Júnior abraça Sassetti" espetáculo com repertório totalmente português Aumentar a fonte do artigo "Big Band Júnior abraça Sassetti" espetáculo com repertório totalmente português Diminuir a fonte do artigo "Big Band Júnior abraça Sassetti" espetáculo com repertório totalmente português Ouvir o artigo "Big Band Júnior abraça Sassetti" espetáculo com repertório totalmente português