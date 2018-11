Partilhar o artigo Bilhetes de espetáculos culturais ao vivo vendidos com IVA a 6% Imprimir o artigo Bilhetes de espetáculos culturais ao vivo vendidos com IVA a 6% Enviar por email o artigo Bilhetes de espetáculos culturais ao vivo vendidos com IVA a 6% Aumentar a fonte do artigo Bilhetes de espetáculos culturais ao vivo vendidos com IVA a 6% Diminuir a fonte do artigo Bilhetes de espetáculos culturais ao vivo vendidos com IVA a 6% Ouvir o artigo Bilhetes de espetáculos culturais ao vivo vendidos com IVA a 6%