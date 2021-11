Bilhetes do Pavilhão do Conhecimento dão direito a artes digitais exclusivas

Apesar do nome complicado o potencial deste sistema é imenso. E o Pavilhão do Conhecimento está na vanguarda da ligação entre arte e ciência.



Agora e partir desta segunda-feira 22 de novembro, e coicidindo com o primeiro dia da Semana da Ciência e da Tecnologia, o Pavlihão do Conhecimento irá oferecer obras de arte digitais do artista Leonel Moura na compra de entradas na bilheteira online.





NFTs ou Non-Fungible Tokens são uma forma especial de token criptográfico que representa algo único.



Foram criadas 10 séries, sendo as obras de arte oferecidas de forma aleatória. Cada ficheiro é único e nem o Pavilhão do Conhecimento nem o artista guardou cópia. No entanto, só com recurso à tecnologiao proprietário poderá converter este item num ativo digital, garantindo a sua unicidade através da conversão num NFT. Algo que daqui a uns anos, este presente, poderá terá um valor acrescido.Mas, afinal, o que é um NFT? Que valor comercial tem? No dia 23 de novembro, terça-feira, às 18h00, Leonel Moura, Sandra Maximiano, Mário Ribeiro Alves, Miguel Pupo Correia e Paulo Cardoso do Amaral juntam-se numa mesa-redonda no Auditório José Mariano Gago, no Pavilhão do Conheciimento, onde abordarão os principais tópicos da literacia e da investigação em NFTs. Fazendo uma antevisão do futuro nesta área, irão ainda clarificar outros conceitos estruturantes destas tecnologias, como oou as criptomoedas.Neste evento estaremos também a utilizar a tecnologia NFTs para criar uma prova (certificado) de participação, apenas disponível no evento presencial, que cada elemento do público poderá colecionar através da app POAP. Comece a criar a primeira coleção da Ciência Viva e venha a beneficiar de vantagens exclusivas.