Biografia de ex-líder do PCP Júlio Fogaça lançada na quinta-feira em Lisboa

23 Out, 2018, 16:53

A obra, da autoria do jornalista e historiador Adelino Cunha, será apresentada pelo historiador Rui Ramos e tem a chancela da editora Desassossego.

"Júlio de Melo Fogaça" narra a história de um "jovem fidalgo rural do Cadaval que se converteu ao comunismo em Lisboa e chegou ao poder depois de ter sido várias vezes preso, torturado e por duas vezes desterrado para o Tarrafal", o campo de concentração da ditadura de Oliveira Salazar na ilha de Santiago, em Cabo Verde.

Segundo o autor, Júlio Fogaça aderiu ao PCP entre finais de 1932 e princípios de 1933, na mesma altura em que Cunhal, mas a relação entre os dois ficou marcada pela conflitualidade e muitas vezes por "orientações políticas opostas".

Fogaça acabou por ser expulso do PCP, mas as circunstâncias dessa expulsão e da derradeira prisão pela PIDE "ainda hoje continuam encobertas", segundo a apresentação do livro.

"Júlio Fogaça foi condenado nos tribunais políticos do Estado Novo em maio de 1961 pelo `exercício de atividades subversivas` e suspenso do PCP num tempo paralelo, para que fossem `esclarecidos aspetos da conduta`", escreve o autor no capítulo "o castigo da expulsão".

A resolução do Comité Central "foi adotada com caráter provisório, sem que seja possível determinar a data exata da expulsão definitiva", prossegue Adelino Cunha, referindo que a decisão dos comunistas levanta várias questões, nomeadamente quais os critérios considerados para a sua expulsão: "conduta pessoal ou política".

"Porque terá sido deixado para trás na fuga coletiva de Caxias? Ser homossexual terá pesado na sua expulsão? E que papel teve Álvaro Cunhal no seu apagamento da história do PCP", eis algumas das questões que Adelino Cunha procura responder no livro, que contém testemunhos inéditos do ainda dirigente do PCP Domingos Abrantes, do ex-líder parlamentar Carlos Brito e do falecido dirigente do PS Edmundo Pedro.