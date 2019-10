Biografia de Sophia de Mello Breyner para o público infantil apresentada no Folio

Óbidos, Leiria, 17 out 2019 (Lusa) -- Uma biografia de Sophia de Mello Breyner Andresen, vocacionada para crianças, foi hoje lançada no Festival Literário Internacional de Óbidos pelas autoras, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, na coleção Grandes Vidas Portuguesas.

"Quem era Sophia?", pergunta-se na capa do livro que Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escreveram "durante cerca de seis meses", para mostrar aos mais pequenos a vida e obra de "uma mulher marcante para o seu tempo", firmou hoje em Óbidos Isabel Alçada.

As duas autoras apresentaram hoje no Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos a obra, uma coedição da editora Pato Lógico e Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), integrada na coleção Grandes Vidas Portuguesas.

Em mais de meia centena de páginas, com ilustrações de Sara Feio, as autoras recorrem a "um estilo e vocabulário acessíveis" aos leitores, a que a obra se dirige, ou seja, "crianças que já tenham uma leitura fluente", explicaram Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães.

"Tentámos fazer um livro claro", mas que, em simultâneo, retratasse Sophia de Mello Breyner Andresen (Porto, 6 de novembro de 1919 --- Lisboa, 2 de julho de 2004) como "uma mulher de coragem".

Às várias dezenas de pessoas que hoje assistiram ao lançamento, as autoras contaram episódios como os vividos pela escritora "de coragem", que respondia aos agentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), a polícia política da ditadura que, antes do 25 de Abril de 1974, lhe interrompia as reuniões e as sessões públicas de leitura.

"A descoberta da poesia", pela mão do avô que lhe lia poemas, ou a "descoberta do amor", quando viu pela primeira vez aquele que viria a ser o seu marido "empoleirado num portão", foram outros dos episódios da vida de Sophia, partilhados entre as autoras e o público do Folio.

A coleção Grandes Vidas Portuguesas é dedicada a personalidades que se destacam em vários domínios da história portuguesa, tendo sido já publicadas as biografias de Humberto Delgado, António Lobo Antunes, António Ferreira, Marquesa de Alorna, Alexandre Serpa Pinto, Ana de Castro Osório, José Saramago, Aristides de Sousa Mendes, Alfredo Keil, Fernando Pessoa, Azeredo Perdigão, Almada Negreiros, Salgueiro Maia e Aníbal Milhais.

O Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos decorre na vila, até domingo, com mais de 210 iniciativas em 450 horas de programação, em torno da literatura.

Sob o tema "O Tempo e o Medo" mais de meio milhar de convidados de quatro continentes têm vindo a participar, desde o passado dia dia 10, numa programação que inclui 16 mesas de escritores, 12 exposições e 13 concertos, entre outras iniciativas.

Organizado em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Folio Mais), o festival teve a sua primeira edição em 2015, num investimento de meio milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários, sendo desde então custeado pela autarquia e por parceiros institucionais.