Biógrafo destaca capacidade de diálogo do antigo PR

"Eu acho que foi fundamentalmente um homem de diálogo. Se houver uma palavra que melhor o define é o diálogo", afirmou, em declarações à agência Lusa.

O jornalista referiu que um dos exemplos dessa faceta do antigo chefe de Estado foi a coligação com o PCP para a Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 1989, diálogo que abriu depois também à direita, com a celebração de um "acordo com os vereadores do CDS" e a abertura da "vereação da Câmara de Lisboa também ao CDS e ao PPM".

"E na Presidência da República essa sua conduta de diálogo permanente à esquerda e à direita passou a ser a sua regra essencial, a sua matriz em termos de magistratura presidencial", defendeu.

E "essa preocupação, essa linha dominante continuou a marcá-lo, a orientá-lo de forma vincadíssima quando deixou a Presidência da República, quando virou a página da política nacional e passou a exercer cargos internacionais", prosseguiu.

Também quando foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações "exerceu um papel de pregador permanente, tentando estabelecer consensos, entendimentos entre culturas e religiões muito diferentes".

José Pedro Castanheira destacou também a iniciativa de Jorge Sampaio ao fundar, em 2013, a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.

O autor recordou também a altura em que foi convidado por Jorge Sampaio para escrever a sua biografia: "Jorge Sampaio: Uma biografia", uma obra de dois volumes publicados em 2012 e 2017.

Apesar de "nunca terem trabalhado", indicou que, como jornalista, entrevistou-o "duas ou três vezes" e salientou que o antigo Presidente da República enviou para sua casa "um embrulho enorme que era uma fotocópia de todos os seus cadernos pessoais como político", numa "atitude de total confiança e de total transparência".

"Jorge Sampaio desde muito cedo que foi tomando notas ao longo da sua atividade em cadernos A4, quase sempre de capa azul, e colecionou largas dezenas desses cadernos, totalizando alguns milhares de folhas", contou.

Nesses cadernos, Jorge Sampaio tirava "notas de todas as reuniões em que participava, como líder estudantil, até dirigente partidário, deputado, autarca, Presidente da República", fosse com "alguém simplesmente anónimo" ou outros chefes de Estado.

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.