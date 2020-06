Bispo auxiliar de Lisboa preside à peregrinação internacional aniversária de junho a Fátima

O programa da peregrinação inicia-se no dia 12 de junho, com o rosário na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, seguindo-se a Procissão das Velas e uma celebração da Palavra no Altar do Recinto de Oração, a partir das 21:30.

No dia 13 de junho, as cerimónias iniciam-se pelas 09:00, com o rosário na Capelinha das Aparições. A missa internacional decorre a partir das 10:00, no Recinto de Oração, com a tradicional Bênção dos Doentes e a Procissão do Adeus.

Segundo a nota do Santuário de Fátima, a peregrinação internacional aniversária de junho é a segunda do ano pastoral, que está a ser vivido em Fátima sob o tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças por viver em Deus", e assinala a segunda Aparição de Nossa Senhora.

O centenário da escultura de Nossa Senhora de Fátima vai ser assinalado nesta peregrinação, estando a imagem na exposição comemorativa Vestida de Branco entre as 14:30 e as 20:00

A nota do Santuário de Fátima informa que Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, é natural da Diocese do Porto. Nasceu a 12 de dezembro de 1973 e foi ordenado sacerdote em 2001.

É presidente da Irmandade dos Clérigos desde 2011 e, desde 2016, presidente das empresas do Grupo Renascença Multimédia, tendo sido diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais.

É atualmente o coordenador do Comité local organizador da Jornada Mundial da Juventude, que se realizará em Lisboa, no verão de 2023.