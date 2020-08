Blind Zero revisitaram os temas que marcaram os primeiros 25 anos de carreira

Os Blind Zero estrearam, na última noite, o espetáculo "Transmission". O concerto nos jardins do Palácio de Cristal no Porto contou com a presença de três convidados virtuais. Foi preparado um alinhamento especial com os temas que marcaram os primeiros 25 anos de carreira.