Bolsa de 90 mil euros para atores em início e final de carreira

Atualmente, tanto na televisão como no cinema, a composição dos elencos tende a depender da popularidade e fama dos atores, ao invés de valorizar a formação e experiência profissional.







Para tentar atenuar esta situação, a Fundação GDA e a Gedipe, ambas direcionadas para a gestão dos direitos de autor e produtores, vão investir 90 mil euros para apoiar a contratação de novos profissionais da área, cujos rendimentos para projetos de cinema e televisão sejam menores.







O objetivo é dar oportunidade a novos atores, com mais de 60 anos ou menos de 30, que tenham formação académica nesta área ou que já tenham participado como profissionais remunerados, no mínimo, em dois projetos de ficção audiovisual ou em três espetáculos de teatro.







Porém, a faixa etária não é o único fator condicionante para ter acesso a este apoio. Os artistas que quiserem candidatar-se a integrar o programa não podem ter tido um rendimento ilíquido superior a 20 mil euros no último ano, nem ter recebido mais de 5 mil euros a fazer cinema ou televisão nos últimos 12 meses.





Uma vez que o projeto se destina a pessoas que têm tido poucas oportunidades na área, quem desempenhar o papel de protagonista nas obras candidatas aos apoios não poderá beneficiar do incentivo.







“Por um lado, constata-se que neste setor atores em início de carreira e com formação específica se encontram muitas vezes em concorrência direta com jovens sem qualquer formação em representação. Por outro, para aqueles que estão numa fase mais avançada da sua carreira profissional, as oportunidades escasseiam à medida que a idade avança, inclusivamente pela diminuição do número de papéis disponíveis para atores com mais de 60 anos”, explica Mário Carneiro, diretor-geral da fundação.







Para facilitar e incentivar à adesão do projeto, o Programa Contratação+ terá uma base de dados online, para que os produtores possam obter informação acerca de quais os artistas disponíveis a integrar os novos projetos.







Os atores que quiserem integrar a plataforma podem inscrever-se por conta própria, desde que cumpram os requisitos, evitando assim a necessidade de pertencer a uma agência. As inscrições poderão ser realizadas a partir de 16 de setembro, através do site da fundação GDA





Em data posterior, também os produtores poderão aceder à plataforma, candidatar os novos projetos e selecionar quais os atores que querem integrar nos mesmos.