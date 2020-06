Braga reabre gnration com jazz de Andy Sheppard e Mário Costa, cinema e residências artísticas

Em comunicado, o gnration afirma que este concerto único marcará o arranque da 6.ª edição do ciclo "Julho é de Jazz", abrindo caminho aos outros concertos, distribuídos pelas primeiras quatro sextas-feiras do mês.

Neste regresso à atividade, o gnration apresenta um programa cultural bimestral, ao contrário da habitualmente adotada periodicidade trimestral, uma alteração imposta pela pandemia da covid-19.

Do programa para julho e agosto, e além do ciclo de jazz, fazem ainda parte a 5.ª edição do "Cinema no Pátio", uma nova exposição do artista e investigador português Diogo Tudela e oito residências artísticas dos projetos vencedores do programa de apoio à criação artística "Laboratórios de Verão".

No "Julho é de Jazz", no dia 10, atua o quarteto formado pelos saxofonistas Rodrigo Amado e Ricardo Toscano, com João Lencastre (bateria) e Hernâni Faustino (contrabaixo).

No dia 17, sobem ao palco o pianista João Paulo Esteves da Silva e o baterista Pedro Melo Alves.

O encerramento do ciclo, no dia 24, caberá aos Lokomotiv, grupo fundado e liderado pelo contrabaixista Carlos Barretto, e que integra ainda Mário Delgado (guitarra) e José Salgueiro (bateria e percussões).

Ainda para o mês de julho, a galeria do gnration acolherá, a partir de 03 de julho, uma nova exposição do artista e investigador português Diogo Tudela.

Em agosto, o gnration voltará a receber sessões de cinema ao ar livre, com a quinta edição do "Cinema no Pátio", que apresentará, neste período após o confinamento, quatro filmes que se debruçam sobre a viagem como uma das matrizes essenciais da arte cinematográfica, desde a sua génese.

"Viagem a Itália" (1954), de Roberto Rossellini, "Nostalgia" (1983), de Andrei Tarkovsky, "Em Trânsito" (2018), de Christian Petzold, e "Ao Correr do Tempo" (1975), de Wim Wenders, são as quatro longas-metragens a que o público poderá assistir gratuitamente nas noites de 06, 13, 20 e 27 de agosto, respetivamente.

As exibições arrancam pelas 21:30 e realizam-se no pátio exterior do gnration.

Ao longo de julho e agosto, o gnration acolherá também oito residências artísticas resultantes do programa de apoio à criação artística "Laboratórios de Verão", uma iniciativa destinada a artistas ou coletividades do distrito de Braga que se proponham a desenvolver conteúdos artísticos originais nos domínios da música, arte e tecnologia.