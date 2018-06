Braga recebe pela primeira vez o ciclo Lazy Sessions

RTP12 Jun, 2018, 18:29 | Cultura

Os próximos três sábados - dias 16, 23 e 30 - prometem levar música ao Parque da Guadalupe, em Braga. As três sessões têm entrada gratuita e cada uma conta com um curador musical. O dia 16 está a cargo de Adolfo Luxúria Canibal, dia 23 de Branko e, por fim, Manel Cruz é responsável pela curadoria do dia 30 de junho.



O evento arranca sob a curadoria de Adolfo Luxúria, vocalista dos Mão Morta. O músico refere que as escolhas das bandas a atuarem no primeiro dia do evento recaíram nos Fere, que apresentam o novo álbum “Montedor”, com um "post-rock instrumental de toada densa e sufocante", e nos Dead Men Talking. A segunda banda a subir ao palco leva para o concerto o novo álbum, "Places Without Answers", com "um post-punk muito alicerçado na eletrónica", segundo Adolfo Luxúria.



O segundo de três sábados das Lazy Sessions está marcado para a noite de São João, dia 23. Será uma noite especial com a atuação de vários artistas, incluindo Dona Carioca, Vítor Torpedo, Quadra e DJ Terzi, e o produtor Branko.

"Promover novos nomes"

Pedro Branko, um dos fundadores da editora discográfica Enchufada, escolheu mais dois nomes que prometem animar o Parque da Guadalupe até às 4h00 do dia 24. PEDRO e Rastronaut, membros da Enchufada, têm, segundo Branko, a responsabilidade de "pôr as pessoas a dançar com as batidas mais incríveis do planeta".



O dia 30 de junho é a última sessão do evento musical. Tem a curadoria de Manel Cruz, antigo vocalista dos Ornatos Violeta, e conta também com a atuação dos Lazy Faithful, que levam a Braga o segundo disco da banda, editado em março. O grupo Hitchpop é outro dos nomes apresentados.



Segundo a agência Lusa, o Lazy Sessions tem como objetivo "promover os novos nomes do panorama musical português". Depois de quatro edições organizadas no Jardim das Virtudes, no Porto, o evento muda-se, este ano, para Braga.