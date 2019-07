Braga vai ser o "epicentro" das media arts com o Index: Reflexão e Ensaio em outubro

Lusa25 Jul, 2019, 17:31 | Cultura

A decorrer entre 23 e 27 de outubro, o "Index", hoje apresentado, pretende, "nesta edição, em particular, que se explique o que são as `media arts` a diferentes níveis", explicou o diretor artístico, Luís Fernandes.

Braga foi nomeada Cidade Criativa da UNESCO em 2017, vindo o "Index" "cumprir um dos compromissos" assumidos na candidatura.

"Surge no contexto da cidade criativa da UNESCO para as `media arts` e permite, esta edição em particular, que se explique o que são as `media arts` a diferentes níveis: a nível do pensamento, no qual apresentaremos um programa de conferências e mesas redondas; [a nível] da `performance`, como se traduz neste domínio artístico e, por último, na parte mais expositiva", explicou Luís Fernandes.

Na parte "mais visível", a parte expositiva, o responsável afirmou que "a exposição tem uma linha de curadoria que vai ao encontro das possibilidades impostas nas `media arts`: luz, som, dados e `machine learning`", com um "algorítmo de inteligência artificial que vai espalhar obras de arte pela cidade".

O evento vai "percorrer vários espaços [de Braga], desde o Theatro Circo, ao GNRtaion e ao Museu Nogueira da Silva, até uma loja desocupada na cidade".

"Em termos formais o `Index` permite contextualizar, aproximar e pensar as `media arts`", resumiu.

Para o presidente da autarquia, Ricardo Rio, o evento "é um marco importante na cidade criativa da UNESCO, que não surge isolado" ao "conviver" com outras atividades culturais no mês de outubro.

"Braga vai ser o epicentro das media arts à escala global e será a demonstração do potencial que a cidade tem e da dinâmica de varias instituições para traduzir em iniciativas concretas o compromisso que a cidade assumiu entre cultura e tecnologia, arte e conhecimento", disse.

Também em outubro, Braga vai ser palco de mais uma edição do festival de música eletrónica Semibreve e da "ARTECH 2019 - Digital Media Art Ecosystems", naquela que será a 9.ª Conferência Internacional sobre Artes Digitais e Interativas.

Braga vai ainda receber, no dia 24 de outubro, a próxima reunião do Cluster UCCN Media Arts, que reúne 14 cidades - York (Reino Unido), Linz (Áustria), Enghien-Les-Bains (França), Lyon (França), Kosice (Eslováquia), Austin (EUA), Toronto (Canadá), Guadalajara (México), Dacar (Senegal), Tel Aviv (Israel), Gwangju (Coreia do Sul), Changsha (China) e Sapporo (Japão).

Neste encontro, as cidades parceiras discutem estratégias de cooperação e de internacionalização de artistas, estímulo e apoio a estruturas de criação artística, cooperação em projetos de financiamento e coprodução, e apoio ao ensino e investigação no domínio das Media Arts.

Braga foi seleccionada em 2017, Cidade Criativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no domínio das `Media Arts`.