Brasil lidera prémios do World Press Cartoon 2017

Lusa 24 Mai, 2017, 21:21 | Cultura

As obras vencedoras do World Press Cartoon 2017 têm assinatura de Fernandes e Baptistão (Brasil), Gio (Itália), Bonil (Equador), Cost. (França), Kountouris (Grécia), Alireza Pakdel (Irão), Toshow (Sérvia) e Swen (Suíça), revelou hoje à agência Lusa o cartoonista António, organizador do World Press Cartoon (WPC).

A entrega dos prémios terá lugar no grande auditório do Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, no próximo dia 10 de junho, data em que "serão conhecidas as categorias em que vence cada um dos premiados" da edição que, segundo o mesmo responsável, põe em destaque temas como "os refugiados, o terrorismo, o Brexit e a eleição de Donald Trump".

Os prémios serão entregues durante um espetáculo em que a música estará a cargo da Begin Big Band, constituída por músicos profissionais portugueses, cujo repertório remete para os clássicos das orquestras de jazz dos anos de 1950. O humor será protagonizado pelo belga Elliot e pela portuguesa Maria Rueff.

Nessa mesma noite será inaugurada, no CCC, uma exposição que integra os trabalhos premiados entre um conjunto de 267 caricaturas, cartoons editoriais e desenhos de humor, "que fazem a história de todo um ano, olhares de diferentes culturas, obras em que os cartoonistas retratam e criticam o andar do Mundo, com a acutilância do sorriso", sublinhou António Antunes à Lusa.

Na mostra, que ficará patente ao público (com entradas livres), até ao dia 10 de agosto, estão representados 168 jornais e revistas de 51 países, selecionados por um júri internacional de cartoonistas que se reuniu, nas Caldas da Rainha, em abril, e que integrou, além de António Antunes, Ross Thomson, da Grã-Bretanha, Hermenegildo Sábat, do Uruguai, Angel Boligán, do México, e Zoran Petrovic, da Alemanha.

O WPC realiza-se pela primeira vez nas Caldas da Rainha, num relançar da iniciativa que no ano passado não aconteceu, por falta de patrocínios.

O certame, que tinha lugar em Sintra desde 2005, mudou-se em 2014 para Cascais e sofreu, em 2015, uma redução no valor monetário dos prémios, que ascendem a um total de 25 mil euros, levando a que a organização considerasse não haver condições para a sua manutenção.

O apoio da Câmara das Caldas das Rainha para que o evento anual do desenho de humor na imprensa internacional passou a ser realizado no CCC e permite agora "encarar a edição de 2017 com otimismo", esperando o cartoonista que "o público se interesse" pela 12.ª edição do certame.

A cerimónia de entrega de prémios terá início às 21:30, de 10 de junho, e as entradas têm o custo de 1,5 euros, limitada à lotação da sala com 600 lugares.