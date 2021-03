Brecht inspira espetáculo "Senso" que tem estreia marcada para sábado em Viseu

Os intérpretes vão estar no palco do Teatro Viriato, em Viseu, mas o espetáculo só poderá ser visto nos palcos digitais (na BOL-Bilheteira Online e no SubPalco), devido à pandemia de covid-19.

Jorge Fraga explicou aos jornalistas que a sua intenção foi, "a partir dos textos do Brecht, dar visibilidade à maneira como o homem tem tratado muito mal o outro".

Trata-se de uma abordagem que questiona a existência humana, se "o homem ajuda o homem", como age perante os dilemas, e que "tenta fazer o retrato de uma certa humanidade", mas sem se tornar num espetáculo poético ou simbólico.

Segundo Jorge Fraga, para este espetáculo, foram trabalhados quatro textos de Bertolt Brecht, que fornecem "uma espécie de inquirições".

"Damos visibilidade a várias situações em que o homem é confrontado com outros homens, para perceber como é que se reage. Eu penso que hoje em dia é exatamente a mesma coisa, a tomada de decisão, os dilemas das questões", considerou.

No sábado, o espetáculo será mostrado através de uma transmissão em direto (`live streaming` na plataforma BOL) e, no domingo, no subpalco do Teatro Viriato (palco digital no Youtube).

"É bastante estranho perceber que não vamos ter o público aqui presente e sentir esse respirar, mas vamos acreditar que ainda é possível fazer teatro" e que as pessoas o poderão ver, ainda que à distância, disse Jorge Fraga aos jornalistas.

Na sua opinião, assistir a "Senso" será uma boa forma de comemorar o Dia Mundial do Teatro em casa.

O encenador garantiu que a equipa vai fazer "tecnicamente o melhor possível para dar às pessoas", em casa, o que os intérpretes oferecem no palco.

"Eu cresci a ver bom teatro na televisão. E eram noites de teatro, não era a fingir que era cinema", recordou, lembrando que, atualmente, muitas famílias ligam os computadores aos ecrãs da televisão.

Em palco estará um elenco composto por atores naturais, a viver ou com forte ligação a Viseu, como André Albuquerque, Guilherme Gomes, Loff Olufson, Lucinda Loureiro, Mariana Veloso, Rita Camões e também o próprio encenador.

O coletivo Galo Cant`às Duas ficou com a responsabilidade da banda sonora e música ao vivo.

O Dia Mundial do Teatro foi criado pelo Instituto Internacional do Teatro, no âmbito da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), para a promoção direta das artes de palco, alinhada com os objetivos das Nações Unidas. Foi assinalado pela primeira vez em 1962, com uma mensagem do dramaturgo francês Jean Cocteau.