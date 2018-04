Caetano Veloso atua com Salvador Sobral na final do festival

Lusa09 Abr, 2018, 18:49 | Cultura

No domingo, a revista brasileira Veja avançou que Caetano Veloso iria "cantar com o português Salvador Sobral no Eurovision [Festival Eurovisão da Canção]". Num comunicado hoje divulgado a RTP confirmou que "a 12 de maio, na Grande Final do Festival Eurovisão da Canção, o artista brasileiro partilha o palco da Altice Arena com Salvador Sobral, o grande vencedor da última edição do concurso musical".

Além da atuação de Caetano Veloso, tinham já sido anunciadas anteriormente as atuações na final, além de Salvador Sobral, das fadistas Ana Moura e Mariza, da dupla Beatbombers, campeões mundiais de `scratch`, e de Branko.

Salvador Sobral venceu no ano passado o Festival Eurovisão da Cançao, cuja final decorreu em Kiev, com o tema "Amar pelos dois", que deu a Portugal a primeira vitória no concurso.

Por ter sido o país vencedor em 2017, cabe a Portugal a tarefa de acolher este ano a final do concurso.

No dia da final do ano passado, que decorreu a 13 de maio em Kiev, Caetano Veloso manifestou, através da rede social Facebook, que torcia pela vitória do cantor português.

"Eu quero que o Salvador Sobral ganhe o festival da Eurovisão. Ele é bom demais", disse o cantor brasileiro, num vídeo em que aparecia a ver o festival na televisão, e no qual começava por dizer em inglês que desejava uma vitória do representante português, repetindo depois o mesmo desejo em português.

Já depois da vitória, Salvador Sobral teve oportunidade de conhecer, em Lisboa, Caetano Veloso, com quem partilhou admiração mútua.

"O máximo desta experiência foi ter conhecido o Caetano Veloso e ter cantado com ele", disse Salvador Sobral em maio do ano passado, a propósito de um jantar privado, em casa da fadista Carminho, durante o qual interpretou, informalmente, vários temas com o músico brasileiro.

Para a 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, realizado pela União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês) em parceria com a RTP, em Lisboa, são esperados mais de dois mil profissionais relacionados com a iniciativa e 1.500 jornalistas, além de 30.000 fãs e visitantes.

A Altice Arena, no Parque das Nações, será, a 08, 10 e 12 de maio, o palco das semifinais e da final do concurso, disputado por 43 países.

De acordo com a RTP, "os bilhetes para os três espetáculos da Grande Final do Festival Eurovisão da Canção 2018 já se encontram esgotados". A final será transmitida em direto pela RTP1.

A partir de 04 de maio, a Praça do Comércio irá transformar-se na Eurovision Village (aldeia da Eurovisão), que estará de portas abertas diariamente até 13 de maio, entre as 15:00 e as 23:00, e onde haverá espetáculos ao vivo, um ecrã gigante onde serão transmitidas em direto as semifinais e a final, animação de rua e outras atividades. A festa irá fazer-se também numa discoteca na zona ribeirinha, que toma o nome de Eurovision Club.