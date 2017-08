Caetano Veloso prepara espetáculo com os filhos para outubro

Lusa 05 Ago, 2017, 11:41 | Cultura

Na rede social Twitter, Lavigne, mulher de Caetano Veloso, escreveu apenas "Olha a turma que vem aí: Caetano, Moreno, Zeca, Tom Veloso", acrescentando que Caetano Veloso "reuniu os filhos para montar um `show` para outubro".

Não foram adiantados mais pormenores sobre o projeto.

As atuações mais recentes de Caetano Veloso em Portugal, por onde passa com regularidade, foram nos meses de abril e maio no Coliseu do Porto e no Casino Estoril, no âmbito da digressão "Caetano apresenta Teresa", com a cantora Teresa Cristina.

Em entrevista à agência Lusa, nessa altura, Veloso disse que, em termos de projetos futuros, pretendia tocar com os filhos e compor novas canções.

O espetáculo que apresentou em Portugal este ano, no formato voz e violão, foi semelhante ao apresentado em setembro do ano passado, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, embora o seu repertório possa mudar nos diferentes concertos.

"Eu estou sozinho com o meu violão e posso cantar qualquer música", disse o cantor.

A digressão mundial finalizou a 19 de maio e passou por cidades como Barcelona, Madrid e Corunha (Espanha), Pádua e Roma (Itália), Antuérpia (Bélgica), Luxemburgo e Amesterdão (Holanda), entre outras.