Calema dão concerto solidário e aquecem a voz para o próximo sábado

Com os 10 concertos oferecidos nos últimos meses, a Associação Encore conseguiu o objetivo de angariar fundos, através das receitas de bilheteira, para a compra de instrumentos musicais a crianças desfavorecidas da instituição CASA.



No caso do Benfica se tornar campeão nacional no próximo Sábado, os Calema irão ajudar a celebrar a vitória no Marquês de Pombal.