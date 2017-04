Câmara da Batalha realiza intervenção para proteção ambiental do Mosteiro

Lusa 19 Abr, 2017, 11:28 | Cultura

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara da Batalha refere que assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com o lançamento do concurso público para a realização da empreitada designada por "Operação Urbanística de Salvaguarda aos Impactos de Ruído e Poluição sobre o Mosteiro Santa Maria da Vitória".

O projeto, no valor de 485,8 mil euros, será objeto de apoio através de fundos europeus do Centro 2020, no âmbito das intervenções de requalificação aprovadas no Plano de Ação de Regeneração Urbana da vila da Batalha.

"Trata-se de um projeto ambicionado há mais de duas décadas", que consiste na requalificação urbanística e paisagística na frente do Mosteiro, através da criação de uma barreira acústica que minimizará os impactos ambientais relacionados com a poluição sonora, contribuindo diretamente para melhorar o ambiente urbano, explica o município.

A Câmara recorda que um estudo realizado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), através do Laboratório de Ruído e Vibrações, apurou que as medições de ruído ambiente no Mosteiro da Batalha revelam valores muito acima dos permitidos por Lei para o local e que se devem integralmente à influência do trânsito na Estrada Nacional n.º1 (EN1), que passa em frente do Mosteiro.

O Mosteiro da Batalha, Monumento Nacional e Património da Humanidade pela UNESCO, nos últimos anos "conheceu níveis graves de degradação (situação mais visível na fachada principal do Mosteiro, frente à estrada nacional), para o qual tem contribuído o volume excessivo de trânsito de veículos pesados que passa pela estrada nacional", adianta a nota de imprensa.

A alternativa criada - autoestrada n.º 19 - não cumpre o objetivo que justificou a sua construção, isto é, constituir uma alternativa ao troço da EN1 na zona frontal do Mosteiro.

O presidente da Câmara, Paulo Batista Santos, citado no comunicado, refere que a "valorização e proteção do Mosteiro da Batalha, património nacional e classificado pela UNESCO, deve ser uma prioridade nacional e representa em termos locais um objetivo estratégico que o Município da Batalha sempre esteve empenhado e disponível para investir recursos".

Nesta data simbólica, tem-se a "oportunidade de iniciar a concretização de um projeto que irá proteger o Mosteiro para as próximas décadas".