Câmara da Guarda elabora Plano Estratégico Municipal de Cultura

A autarquia presidida por Carlos Chaves Monteiro refere em comunicado hoje divulgado que, "em linha com os pressupostos" da Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027, "está a trabalhar na elaboração de um Plano Estratégico Municipal de Cultura, no sentido de adequar a estratégia cultural às tendências e aos desafios de um setor em constante mudança, com objetivos e metas concretas de sustentabilidade económica, social e cultural".

Segundo a fonte, o estudo e plano prospetivo para atuação cultural estruturada na próxima década é hoje iniciado e é organizado em torno de vários objetivos específicos.

Apresentar o contexto cultural da Guarda, aferir impactos dos investimentos culturais, analisar as estratégias de espaços e de eventos culturais âncora para o diálogo, o envolvimento, a fidelização, a captação e a formação de públicos, são alguns dos objetivos a atingir.

Com o projeto, o município pretende também caracterizar os perfis dos públicos da cultura, estudar o grau de satisfação sobre as dinâmicas culturais e recolher contributos para a estratégia cultural municipal até 2030.

No conjunto das ações de auscultação pública "será usada uma metodologia colaborativa, que visa concorrer para o efetivo e consequente envolvimento e participação de protagonistas do tecido cultural do território em todo o processo", indica a fonte.

De acordo com a informação autárquica, na elaboração do Plano Estratégico Municipal de Cultura vão ser aplicadas diversas ferramentas de trabalho, como entrevistas, grupos de discussão, trabalho de campo e, como primeiro instrumento, a aplicação de um questionário acessível a todos (em http://bit.ly/PublicoGeralGuarda), que decorre até ao dia 13 de junho, mas que pode ser prolongado até dia 20.

O município da Guarda apela à participação dos munícipes no estudo, estando prevista a criação de um grupo de trabalho local, com participação de membros representativos da sociedade guardense.

O processo está a ser conduzido técnica e cientificamente pelo Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho, o mesmo que desenvolveu a Estratégia Cultura Centro 2030 para a região, refere a fonte.

"A elaboração deste documento, que se pretende pragmático e instrumental sobre as políticas e ações culturais para a cidade, é uma das mais-valias para o dossiê de Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027", lê-se.

O município da Guarda pretende que o Plano Estratégico Municipal de Cultura seja "um documento orientador para a ação transformadora, articulado em coerência com a Estratégia Regional de Cultura do Centro 2030, promovida pela Direção Regional de Cultura do Centro, e com o Plano Nacional das Artes (PNA)".