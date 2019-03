Câmara de Almada procura novo promotor para Festival O Sol da Caparica

Lusa13 Mar, 2019, 21:03 | Cultura

"O Festival O Sol da Caparica vai realizar-se em 2019. Neste momento encontra-se o procedimento legal tendo em vista a contratação do produtor", revelou a autarquia, numa nota enviada à agência Lusa.

O evento costuma acontecer no parque urbano da Costa de Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal e diferencia-se pela "diversidade".

Segundo o município, já "existem interessados" na realização do festival, pelo que a Câmara de Almada irá estipular um prazo para a entrega de propostas.

O grupo do Facebook "Eu Gosto das Freguesias de Almada" e o antigo vereador do PCP António Matos tinham avançado que o festival teria sido "cancelado" e que os diretores do Sol da Caparica estavam "fora da nova equação".

No documento divulgado, o município não explicou os motivos que levaram a esta decisão, contudo, garantiu que o evento vai realizar-se em 2019, mantendo os "princípios associados à marca", nomeadamente a promoção de música originária dos Países de Língua Oficial Portuguesa.

De acordo com a autarquia, o novo promotor deverá gerir a programação, a contratação e montagem de equipamentos, a criação do circuito de sinalética tanto no interior como no exterior do recinto, a criação de serviços criativos para conteúdos editoriais, redes sociais e comunicação, além da responsabilidade em angariar patrocínios e fundos.

"Como contrapartida, a câmara, pela prestação dos serviços objeto do contrato, concederá ao concorrente a utilização da marca "O Sol da Caparica", neste evento, bem como a cedência do espaço para a realização do mesmo, os proveitos de bilhética e ainda procederá ao pagamento de uma quantia que não excederá o valor de 70 mil euros", adiantou.