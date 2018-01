Câmara de Coimbra apoia Prémio Estação Imagem que este ano decorre na cidade

Lusa22 Jan, 2018, 19:11 | Cultura

Único nesta área, em Portugal, o Prémio Estação Imagem é realizado anualmente, desde 2010, tendo as edições de 2010 a 2014 decorrido em Mora e de 2015 a 2017 em Viana do Castelo.

Em 2018, o Prémio, no qual "podem participar fotojornalistas portugueses, dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] e da Galiza, bem como os estrangeiros aí residentes", decorre em Coimbra, "entre meados de abril e final de maio", contando com a coorganização da Câmara conimbricense.

O evento, com "projeção internacional", integra um prémio de fotojornalismo, a atribuição de uma bolsa, exposições, edição de livros, workshops, uma feira do livro de fotografia e conferências, entre outras iniciativas, refere a Câmara de Coimbra.

Votaram a favor da proposta da Câmara os cinco eleitos da maioria PS, os dois vereadores do movimento Somos Coimbra e o representante da CDU, tendo os três vereadores sociais-democratas optado pela abstenção, sem explicarem a sua posição.

A vereadora Carina Gomes, responsável pelo pelouro da Cultura, disse que o apoio ao evento se integra na estratégia que o município tem vindo a adotar para este setor, promovendo e/ou apoiando eventos que projetam a cidade no país e lá fora e que possam funcionar como "âncora" de outras iniciativas.

Embora apoie a iniciativa, de "inquestionável qualidade", o vereador da CDU, responsável pelo pelouro da Habitação, defendeu o interesse em articular a iniciativa com outros eventos, particularmente com os Encontros de Fotografia.

O projeto conta com a parceria de agências de notícias internacionais, como a Reuters, a France Press e a Associated Press, e do Festival Visa Pour L`Image Perpignan, que é "um dos mais importantes festivais de fotojornalismo de França".

A nível nacional, o Prémio Estação Imagem conta com a parceria da RTP, da Agência Lusa e do jornal O Público e com o apoio da Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal.

A Estação Imagem é uma associação cultural sem fins lucrativos, com sede em Mora, que tem como objetivo principal estudar, debater, divulgar todos os aspetos ligados à imagem, com particular incidência na fotografia.