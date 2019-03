Câmara de Mafra vai liderar a empreitada de instalação do Museu da Música

Lusa27 Mar, 2019, 17:11 | Cultura

A cerimónia, hoje às 12:00, nas atuais instalações do Museu Nacional da Música (MNM), na estação de Metropolitano do Alto dos Moinhos, contou, entre outras personalidades com a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

"É mais um passo na concretização da instalação do MNM no Palácio Nacional de Mafra (PNM)", depois do protocolo assinado em 31 de janeiro último, para a sua instalação naquele monumento, disse, à agência Lusa, Graça Fonseca.

Um dos protocolos é de "descentralização de competências do Estado", atribuindo à câmara mafrense a liderança na empreitada e obra da instalação, correspondendo a um desafio da autarquia, adiantou a ministra.

O outro, com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, enquadra a instalação no PNM de um polo de investigação, ligado à etnomusicologia e à Sociologia e Estética Musical, disse a ministra.

"A Nova vai [ainda] auxiliar na parte do projeto de arquitetura, na definição do programa funcional que a empreitada vai ter", disse a ministra, acrescentando que a Direção-Geral do Património Cultural, juntamente com o MNM, é que tem a responsabilidade de construir o projeto museológico, que naturalmente vai beneficiar dos centros de investigação, isto é uma cooperação tripartida".

Questionada sobre a escolha da localização em Mafra, Graça Fonseca afirmou: "Quando me perguntam porquê Lisboa, eu pergunto porque não Mafra?"

A ministra disse que "Mafra é um local extraordinário para um MNM, em qualquer país do mundo; onde temos um conjunto de carrilhões, seis órgãos portugueses, uma biblioteca com milhares de documentos relacionados com a música e a capacidade de instalar um polo de investigação dedicado às ciências musicais"

"Mafra tem todas as componentes para se tornar um projeto de referência mundial", sublinhou a governante.

"Quando se começou a pensar para onde há de ir, Mafra terá surgido como um local perfeito. Eu desconheço se há estudos escritos ou se não há estudos escritos, o que eu sei é que existe no Ministério da Cultura esta referência a Mafra, que já vem sido falada há algum tempo. Não é uma decisão de agora, a diferença que existe é que nós estamos a concretizar o que nunca foi concretizado".

Confrontada com as críticas dos elevados índices de humidade, Graça Fonseca ripostou: "Nunca ninguém perguntou se aqui [no Alto dos Moinhos] está estudado. Porque aqui, também está, lá em cima, em espaço de escritórios, um acervo extraordinário de instrumentos musicais, que ninguém questiona se tem ou não tem as condições para estar armazenado; e da minha visita aqui a conclusão a que cheguei é que não está devidamente acautelado. Em contraponto, no PNM, precisamente o que o projeto de arquitetura vai permitir fazer é trabalhar para que todas as condições existam, para que seja tudo mantido no que deve ser mantido em condições, de temperatura, de humidade, do que é necessário".

A ministra citou a biblioteca do palácio, onde existe um conjunto de livros e documentos que têm de ser "mantidos com condições técnicas que estão a ser asseguradas, não há nenhuma incompatibilidade entre o PNM e condições de humidade e de temperatura que são necessárias para um museu", rematou.

A cerimónia contou com intervenções da atual diretora do MNM, Graça Mendes Pinto, que traçou o percurso da instituição, instalada provisoriamente há 25 anos, no Alto dos Moinhos.

Graça Mendes Pinto referiu a dinâmica com os públicos escolares, o restauro de instrumentos como o cravo Taskin ou um cravo Antunes, a atuação `pro bono` de músicos de renome mundial, e o crescimento de públicos.

A diretora anunciou a gravação de um CD com o "som do cravo Taskin", restaurado no ano passado, "após uma criteriosa seleção de propostas" de vários cravistas internacionais.

No ano passado, o MNM promoveu 90 estágios, para os quais "recebeu quatro vezes mais pedidos dos que consegue atender".

O presidente da câmara de Mafra, Hélder de Sousa Silva, por seu turno, fez questão de realçar as ligações da vila à música, e anunciou que, no final do ano, já se poderá ouvir os carrilhões tocar.

O autarca apontou Mafra como "casa natural do museu da música" e elogiou a ministra Cultura pela política de descentralização e cooperação.