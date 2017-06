Câmara de Pedrógão Grande cancela espetáculos das festas do concelho

Lusa 29 Jun, 2017, 13:32 | Cultura

"O município encontra-se numa situação de luto pelos acontecimentos recentes", afirma a Câmara Municipal, numa deliberação a que a agência Lusa teve acesso no local da reunião ordinária do executivo, presidido por Valdemar Alves.

Coletivamente, a autarquia confirma assim, em parte, declarações de Valdemar Alves, na semana passada, segundo as quais o município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, vai assinalar o Dia do Concelho, a 24 de julho, mas sem o programa de espetáculos e mantendo as cerimónias oficiais.

Por unanimidade, o executivo decidiu manter igualmente a tradicional feira anual sob a égide de São Tiago, no mesmo dia, por "constituir um momento de atividade económica e social" em que as populações "poderão ter acesso a bens essenciais de que agora mais do que nunca necessitam".

No dia 24, será ainda realizada a sessão solene do feriado municipal, no salão nobre dos Paços do Concelho.

Os incêndios que deflagraram na região Centro, no dia 17, provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foram dados como extintos no sábado.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.

A área destruída por estes incêndios - iniciados em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e em Góis, no distrito de Coimbra - corresponde a praticamente um terço da área ardida em Portugal em 2016, que totalizou 154.944 hectares, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado pelo Governo em março.

Das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, pelo menos 47 morreram na Estrada Nacional 236.1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, concelhos também atingidos pelas chamas.

O fogo chegou ainda aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

O incêndio de Góis, que também começou no dia 17, atingiu ainda Arganil e Pampilhosa da Serra, sem fazer vítimas mortais.