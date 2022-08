Câmara de Penacova promove pela primeira vez festival de artes para crianças

Intitulado "Saltarico", o festival vai realizar-se no Mirante Emídio da Silva, no centro histórico de Penacova, e terá entrada gratuita.

"É um evento para as crianças, mas que garantidamente irá juntar, neste local fantástico com vista privilegiada sobre o rio Mondego, três gerações: filhos/netos, pais e avós", considerou o presidente da autarquia, Álvaro Coimbra.

O programa inclui um espetáculo musical com o Avô Cantigas, uma peça de teatro infantil, espetáculos com marionetas e animação de rua, com malabaristas, personagens em andas, bolas de sabão gigantes, mimos coloridos, palhaços e mascotes.

A companhia de teatro Camaleão apresentará a peça "Brites, Josepha, Beatriz, Sophia", que, segundo a autarquia, "pretende dar a conhecer a vida e as singularidades de quatro mulheres tão diversas como são Brites de Almeida, Josefa de Óbidos, Beatriz Ângelo e Sophia de Mello Breyner Anderson, através de jogos e atividades lúdicas que tornam o espetáculo dinâmico e motivador".

O encerramento do "Saltarico" ficará a cargo do Avô Cantigas, "um personagem do imaginário infantil que conta já com uma longa carreira com mais de 30 discos editados e mais de 200 milhões de visualizações no YouTube", acrescentou.

Em simultâneo, decorrerá o "Street Food Tour", um festival gastronómico marcado para o mesmo local, de 02 a 04 de setembro.