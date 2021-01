Câmara de Proença-a-Nova elabora carta gastronómica do concelho

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Proença-a-Nova refere que, para concretizar este projeto, qualquer pessoa pode contribuir, disponibilizando as suas receitas tradicionais.

"Também as associações do concelho foram desafiadas a fazer essa recolha nas suas comunidades, através do preenchimento de um formulário específico onde são solicitados dados como a história da receita, em que altura do ano era confecionada, a fonte e a aldeia da recolha, para além dos ingredientes e modo de confeção", lê-se na nota.

Citado no documento, o vice-presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Manso, diz que "não se pode falar de carta gastronómica sem falar com as pessoas e sem a recolha das receitas mais tradicionais que fazem parte da tradição".

"Ainda que as receitas possam ser muito semelhantes, há especificidades de cada aldeia que queremos que fiquem espelhadas nesta carta gastronómica. No final, teremos um documento que abordará a parte histórica do nosso concelho e das nossas gentes", sustenta.

O município de Proença-a-Nova sublinha ainda que vai convidar vários especialistas com o objetivo de contribuírem para o estudo das questões associadas a um documento desta natureza, nas vertentes da gastronomia, da história, da sociedade e do território.

"Serão eles a fazer a seleção final do receituário mais representativo do concelho", concluiu João Manso.

A Câmara de Proença-a-Nova celebra em 2021 o Ano Municipal dos Sabores Tradicionais, com a realização de um conjunto de iniciativas que têm como objetivo destacar a importância da gastronomia local.

O objetivo passa por publicar a carta gastronómica do concelho, em que pratos como o maranho, o plangaio, o peixe do rio, o cabrito, o bolo finto ou a tigelada estão presentes, por serem os mais conhecidos e procurados por quem pretende degustar a gastronomia de Proença-a-Nova.

Para o efeito, mensalmente, as capas das agendas culturais da autarquia vão apresentar um prato típico, divulgando-se igualmente a receita.