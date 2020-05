Câmara de Santa Comba Dão dá prémios a quem compra no comércio local

O projeto autárquico "Coisas de Cá" arranca na segunda-feira e a primeira iniciativa visa "apoiar e fortalecer a economia local", numa "altura particularmente difícil e conturbada", devido à pandemia da covid-19, que obrigou ao confinamento dos cidadãos.

"Em termos efetivos, traduz-se na atribuição de uma senha por cada 10 euros de compras no comércio, produtores e artesãos locais. A senha habilita, automaticamente, o cliente a ganhar um prémio de 1000 euros ou um dos 45 prémios de 200 euros, num total de 10.000 euros", explica um comunicado.

Os "prémios/vales" atribuídos pela Câmara Municipal de Santa Comba Dão "serão de uso exclusivo no comércio local, sendo atribuído aos vencedores um passe local, um `Passaporte de Cá`".

"Através da valorização de produtos endógenos, culturais e tradicionais, pretende-se dar visibilidade, acrescentar valor e promover o reconhecimento da qualidade das `Coisas de cá` e das `Gentes de cá`, potenciando-se assim todo o território concelhio", defende a autarquia.

No entender do executivo municipal, este projeto poderá levar ao "aumento do volume de negócio e à fidelização dos consumidores", mas, para isso, é preciso que os comerciantes se inscrevam no projeto através do `e-mail` gab.comunicacao@cm-santacombadao.pt, com o nome e identificação do negócio ou produto comercializado.

Segundo a autarquia, podem aderir a esta campanha "os espaços comerciais, vendas de rua e produtores de produtos endógenos que foram obrigados a encerrar por força legal, com sede fiscal ou física no concelho de Santa Comba Dão".

No âmbito deste projeto, vai nascer o "Cantinho de Cá" que funcionará num "espaço cedido pela autarquia para os pequenos produtores sem espaços comerciais próprios" e será "isento de taxas e de quaisquer outros custos".

"A iniciativa, além de garantir rendimentos extra para os pequenos produtores, agricultores e artesãos, que têm alguma produção excessiva, promove também a disponibilidade de produtos locais, frescos e de qualidade", defende o executivo.

Outra das iniciativas é o selo de certificação de origem e de qualidade "Santa Comba Dão -- Coisas de Cá", que vai funcionar como um carimbo que garante a qualidade de produtos endógenos e tradicionais.

Vai também ser criada uma confraria de saberes e sabores, "em articulação com o movimento associativo", de forma a "valorizar os saberes e sabores de cá, as coisas de cá e, sobretudo, as gentes de cá".

Um outro estímulo para os comerciantes é o projeto do mercado virtual promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões e várias associações, e no qual o município de Santa Comba Dão também está a trabalhar para lá ter os seus comerciantes.