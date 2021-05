Câmara de Santarém adquire espólio de Alexandre Herculano em leilão

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, disse hoje à Lusa que a aquisição, pelo valor base de 30.000 euros, se destina a enriquecer o arquivo municipal "com um espólio de grande relevância, de um dos maiores vultos do século XIX, para muitos a maior personalidade intelectual desses anos".

O autarca recorda que Alexandre Herculano (1810-1877) escolheu viver a fase final da sua vida na quinta de Vale de Lobos, em Santarém, "num `retiro fértil`", onde permanece o quarto que o acolheu nos últimos dez anos de vida, até à morte.

Numa nota colocada na sua página do Facebook, o historiador Vítor Serrão sublinha a importância da aquisição feita pela Câmara de Santarém, frisando tratar-se de "um acervo substantivo do espólio documental e pessoal de Alexandre Herculano".

O lote adquirido inclui manuscritos anotados de obras do escritor, projetos e notas de investigação, correspondência pessoal e oficial, e parte de um diário íntimo onde narra as circunstâncias do exílio em França e nos Açores por causa da opressão miguelista, afirmou ainda Vítor Serrão, salientando a "importância histórica assinalável" do lote leiloado segunda-feira pela Leiloeira Renascimento.

Segundo informação da leiloeira, são "centenas de folhas manuscritas com rascunhos e anotações de obras concluídas e de projetos que Herculano empreendeu ao longo da vida e as correspondências dirigidas ao mesmo, que vão desde o século XIX e se estendem por mais ou menos cem anos depois da sua morte até ao século XX, já que os seus herdeiros foram correspondendo com editoras, vários académicos e investigadores".

"Bem andou o Município de Santarém em adquirir este verdadeiro `tesouro arquivístico nacional!`", afirma Vítor Serrão.

O espólio do historiador e romancista "encontra-se dividido entre a Biblioteca Municipal do Porto, a Biblioteca Nacional de Portugal e, agora, a de Santarém", acrescenta, considerando que estas "são boas notícias para os historiadores e demais investigadores".

"Estes documentos permitem uma visão de conjunto sobre a sua obra, mas também um vislumbre sobre o seu percurso de vida", afirmou a leiloeira, no texto de apresentação, enviado à agência Lusa antes do leilão.

Entre a correspondência há missivas para o então ministro dos Negócios Estrangeiros Andrade Corvo e para os escritores Almeida Garrett e Guiomar Torresão, entre outros.

Da correspondência sobressai uma carta, de 12 folhas, dirigida ao primeiro imperador do Brasil, Pedro I (Pedro IV, de Portugal), e outra, de três folhas, dirigidas a Madame Marie Rattazzi, escritora francesa que visitou Portugal em 1876, 1878 e 1879, e que publicou um livro sobre estas viagens, "Portugal de Relance" ("Le Portugal A Vol D`Oiseau", 1880).

A leilão foram também os rascunhos originais de cartas sobre a "Questão da Emigração", debate público de meados do século XIX em que Herculano participou quando era crescente a corrente migratória para o Brasil, e o Governo se esforçava por alertar para os falsos desígnios de rápido enriquecimento.

A leiloeira destacou igualmente os "originais dos tomos um e dois das `Cartas`, publicadas em 1860, por Aillaud, Alves e Bastos, num total de cerca de 800 folhas".

No lote de manuscritos destacam-se "centenas de folhas com rascunhos e anotações de obras concluídas e de projetos que Alexandre Herculano empreendeu ao longo da vida", acrescentou a leiloeira.

Entre os poemas manuscritos encontram-se "As Meditações", "O Sonâmbulo", "A Melancolia", "A Freira", "O Hino de Batalha" e "O Desembarque".

A leilão foi também um "conjunto de manuscritos com dezenas de ensaios originais que fazem parte dos diversos volumes da obra `Opúsculos`, entre os quais se encontram `Conversão dos Godos`, `Instrução Pública`, `Da Educação e Instrução das Classes Laboriosas`, `Aristocracia Hereditária`, `A Questão de Salvaterra`, `A Padeira de Aljubarrota`, `Discurso no Teatro D. Maria`, `Parecer sobre Filosofia Racional` e `Lísia Poética`".

Do lote fazem também parte as provas corrigidas da obra "O Clero Português" (1841) e textos sobre a História de Portugal e cópias de alguns ensaios. Há ainda um "livro sem título nem frontispício que apresenta inúmeras anotações e correções que [se julga] serem da autoria de Herculano", acrescenta a leiloeira.

Em 2010, no ano do bicentenário do nascimento de Alexandre Herculano, a Biblioteca Nacional de Portugal comprou no leilão da Livraria Luís Burnay dois documentos autógrafos do escritor, uma carta e uma declaração dirigidas aos editores e livreiros Bertrand, sobre cedência de direitos autorais, datadas de fevereiro de 1860. À data, cada um destes documentos tinha uma estimativa máxima de preço de 400 euros.