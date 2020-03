Câmara de Santarém suspende Festas de S. José e encerra alguns serviços

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, convocou uma conferência de imprensa para justificar a decisão de suspender o programa das festas, que iriam decorrer de 18 a 22 deste mês, apenas um dia depois de ter sido anunciado, com o facto de os ministros da Administração Interna e da Saúde terem declarado, na segunda-feira à noite, que os eventos em espaço aberto com mais de 5.000 pessoas deveriam ser cancelados, no âmbito das medidas preventivas ao Covid-19.

Ricardo Gonçalves disse que, além da suspensão das atividades programadas para a próxima semana, que incluem a corrida de toiros marcada para dia 21, o município decidiu ainda encerrar a Universidade da Terceira Idade, bem como as piscinas e as bibliotecas municipais, e suspender a programação no Teatro Sá da Bandeira, até ao final do mês de março.

A autarquia está, em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, a avaliar outras restrições, nomeadamente no acesso à Loja do Cidadão, e, com responsáveis das modalidades desportivas, na realização de eventos, adiantou.

"Não queremos criar alarmismos. A questão é que temos de atuar rápido, mesmo onde não há casos" confirmados de pessoas infetadas com o coronavírus, para evitar o alastramento e garantir capacidade de resposta dos hospitais, salientou.

"Perante o que ouvi ontem à noite [as declarações dos ministros Eduardo Cabrita e Marta Temido] não podia fingir que nada se passa" e manter a programação, disse.

Ricardo Gonçalves afirmou que a Câmara de Santarém tem aprovado, desde a semana passada, um plano de contingência, nomeadamente com identificação dos locais de isolamento nos vários edifícios municipais, que está hoje a ser verificado se está de acordo com as orientações emitidas segunda-feira pela DGS, salientando que as medidas vão sendo tomadas à medida da evolução dos acontecimentos.

As festas da cidade de Santarém, que acontecem anualmente no Campo Emílio Infante da Câmara (Campo da Feira), tinham este ano em destaque as atuações dos Três Bairros (dia 18), Àtoa (dia 20) e de Herman José (dia 21), entre vários outros espetáculos, um desfile etnográfico pelas ruas da cidade, mostras de artesanato e gastronomia e largadas de toiros.

No feriado municipal, dia 19, além das cerimónias oficiais, da missa e da procissão em honra de S. José, estava previsto um Mercado Tradicional, pelos ranchos folclóricos do concelho, eventos desportivos, a inauguração da exposição "Abro a Caixa e Vejo o Mundo", no Convento de S. Francisco, e a apresentação, à noite, do CD do fadista Rodrigo Costa Félix, seguido de animação com Tunas e Largada de Toiros.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.