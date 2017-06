Câmara de Tomar pede reunião urgente ao ministro da Cultura sobre Convento de Cristo

Lusa 07 Jun, 2017, 12:06 | Cultura

A presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas (PS), disse hoje à agência Lusa que, na sequência da reportagem da RTP que denunciou alegadas irregularidades e danos causados no Convento de Cristo durante a rodagem de um filme, o município decidiu pedir as reuniões para que sejam esclarecidas as circunstâncias em que aquele monumento, Património da Humanidade, foi cedido à produtora da fita "O Homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam.

Em particular, o executivo tomarense quer saber se a cedência do monumento foi feita de acordo com o regulamento, nomeadamente em relação à segurança, tendo em conta que foi feita uma fogueira de grandes dimensões com recurso a botijas de gás.

O município congratula-se com o anúncio feito pelo ministro Luís Filipe de Castro Mendes, na terça-feira, no parlamento, de que foi aberta uma auditoria às questões "mais internas", relativas a alegadas irregularidades nas bilheteiras e à utilização de funcionários numa obra particular, e um inquérito às circunstâncias em que foi feita a filmagem.

Anabela Freitas afirmou que, pela verificação feita no local, houve um "empolamento" em relação aos alegados danos causados no monumento, circunstância que o inquérito irá apurar.

Para a autarca, estes incidentes reforçam a convicção do município de que deve existir uma "gestão partilhada" do monumento, proposta feita há mais de dois anos pela Câmara de Tomar na sequência de uma deliberação aprovada no executivo e na Assembleia Municipal.

"O monumento fica no espaço do município e este tem que ter uma palavra a dizer na sua gestão", disse.

Anabela Freitas adiantou que a transferência de competências para os municípios que o atual Governo está a preparar é omissa em relação a esta questão, que quer ver, por isso, clarificada.