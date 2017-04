Câmara de Viseu admite alterar regulamento sobre reabilitação a pensar na UNESCO

Lusa 13 Abr, 2017, 10:03 | Cultura

"Com este trabalho de investigação que está a ser feito, poderemos vir a alterar o nosso regulamento sobre edificação e reabilitação, no sentido de vir a salvaguardar aspetos que não podem ser postos em causa. Este é mais um passo que estamos a dar neste caminho íngreme que esperamos que possa chegar à tal candidatura a Património da UNESCO, que é a cereja no topo do bolo", sustentou Almeida Henriques.

No final do primeiro ano do plano de ação `Viseu Património`, que serve para caracterizar o centro histórico e fazer o levantamento de valores patrimoniais, o autarca sublinhou que este é um processo moroso, constituído por várias etapas e de grande exigência para o município.

"Se queremos preservar a `alma` dos nossos edifícios, teremos de dar ferramentas aos proprietários, para avaliarem bem o que têm e como o podem reabilitar. Isso, por um lado, implicará exigência ao município, mas, por outro lado, algumas compensações, isto é, estimular as boas práticas", acrescentou.

Esta é aliás a convicção do coordenador do projeto Viseu Património, Raimundo Mendes da Silva, que entende que os incentivos e regulamentos municipais são muito rígidos e têm de evoluir.

"Esse é o nosso grande desafio: introduzir a flexibilidade suficiente para que estas coisas sejam racionais, sem passarem a ser arbitrárias", apontou.

De acordo com Almeida Henriques, este é um processo que exige também a mudança de mentalidades e de mitos, que defendem que a reabilitação de um edifício é mais cara do que fazer de novo.

"A reabilitação pode, com aconselhamento de pessoas que disto sabem, levar a que até seja mais barata do que a adulteração do edificado", considerou.

Dos cerca de 500 edifícios identificados, quase todos eles são propriedade de privados e apenas uma dúzia é da responsabilidade do Município de Viseu.

Uma das obras mais emblemáticas é a requalificação do Orfeão, que o autarca acredita que irá tornar-se "um caso de estudo nacional".

"Se há edifício que queremos manter com a traça da sua origem, aquele será seguramente um deles, apesar de depois ter ala nova, construída para o lado de S. Teotónio", frisou.

Também em relação ao edifício das Águas de Viseu, "será conseguido um bom projeto", não sendo "tão profundo" o resultado final na Casa das Bocas.

"O grau de degradação do edifício, acompanhado da dificuldade de trabalhar num espaço com um lençol de água muito significativo, leva-nos aqui a ter uma atitude pragmática, de salvaguardar aquilo que é a identidade do edifício, sobretudo nas paredes frontal e lateral e duas escadarias", referiu.

De acordo com o presidente da Câmara de Viseu, este trabalho de investigação aos edifícios do centro histórico "é invisível, difícil de comunicar e não ganha eleições".

"Só no final, quando se avaliar o conjunto, é que se tem a verdadeira dimensão deste trabalho. Estou convicto que daqui a umas décadas, quando outras pessoas passarem por estas funções, vão olhar para este período e apreciar a preocupação que tivemos na reabilitação, mas não a qualquer preço. Uma reabilitação o mais próximo possível daquilo que é a origem do excelente património que temos em Viseu ", concluiu.