Câmara do Porto lança novo `site` Cultura em Expansão com espetáculos `online`

Com uma nova expressão `online`, o novo `website` - www.culturaemexpansao.pt - vai disponibilizar uma série de propostas dirigidas a diferentes públicos, apresentando três espetáculos inicialmente programados para o ano de 2020, mas que não se realizaram como consequência das restrições causadas pela pandemia, refere a autarquia em comunicado.

Revisita ainda "Cortes do Porto", de Rui Catalão, apresentado no Passos Manuel em dezembro do ano passado, e a estreia de "Memoratório... do usado e preservado Grupo Musical de Miragaia", adaptado agora a um formato online.

Esta nova secção programática tem início com "Uma Coisa Longínqua", criação do Teatro de Ferro, e a peça de teatro infantil "Princesa Bruxa", escrita e encenada por Ricardo Alves e coreografada por Mariana Amorim, que poderão ser visualizadas a partir de hoje até aos dias 20 e 11 de abril, respetivamente.

Para a semana, a partir de terça-feira, 13 de abril, ficarão disponíveis os espetáculos "Cortes do Porto", que resultou da residência do encenador Rui Catalão com moradores de Campanhã, e "And so...? The end!", um solo de dança contemporânea da coreógrafa, bailarina e intérprete Mariana Tengner de Barros, que ficará `online` até 20 de abril.

"Memoratório... do usado e preservado Grupo Musical de Miragaia", projeto em torno da história do quase centenário Grupo Musical de Miragaia, desenvolvido pela Confederação, coletivo de investigação teatral em parceria com Tânia Dinis, será apresentado em três momentos, a 21 e 28 de abril e a 5 de maio.

Criado em 2014 pela Câmara Municipal do Porto, o Cultura em Expansão é um programa anual de promoção cultural e artística na cidade, que se materializa num vasto número de atividades, de acesso gratuito, nas áreas da música, teatro, cinema, dança e `performance`.

Construída em conjunto com as estruturas parceiras Visões Úteis, Confederação, Teatro do Frio e Sonoscopia, para cada um dos quatro territórios - Campanhã, Miragaia, Pasteleira e Bouça, respetivamente -, a programação para 2021 será apresentada em meados de maio, em data a anunciar em breve, caso as normas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) o permitam.

A edição de 2021 do Cultura em Expansão terá novamente o mecenato da Mota-Engil SGPS, Fundação Manuel António da Mota e Mota Gestão e Participações, SGPS, SA.