Partilhar o artigo Câmara do Porto vai instalar fonoteca de vinil em Campanhã Imprimir o artigo Câmara do Porto vai instalar fonoteca de vinil em Campanhã Enviar por email o artigo Câmara do Porto vai instalar fonoteca de vinil em Campanhã Aumentar a fonte do artigo Câmara do Porto vai instalar fonoteca de vinil em Campanhã Diminuir a fonte do artigo Câmara do Porto vai instalar fonoteca de vinil em Campanhã Ouvir o artigo Câmara do Porto vai instalar fonoteca de vinil em Campanhã

Tópicos:

Biblioteca, Brandão, Campanhã, Moreira, Rádio Difusão, Rádio Renascença,