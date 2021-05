Câmara garante "programação eclética e participada" para o Castelo de Leiria

"Eclética e participada, porque nós antes de abrirmos o Castelo à população fizemos várias visitas guiadas, em que connosco estiveram grupos, agentes culturais e artistas, cientistas, investigadores de todas as áreas que discutiram e apresentaram contributos para a programação", afirmou a vereadora com o pelouro da Cultura, Anabela Graça.

Segundo Anabela Graça, neste trabalho participativo, que incluiu "os habitantes que vivem à volta" do monumento nacional, todos "deram os seus contributos para aquilo que querem que seja a programação do Castelo".

"E, por isso mesmo, vamos ter uma programação muito diversificada e que dará resposta a diferentes públicos", assegurou a vice-presidente da Câmara.

De acordo com a vereadora, a programação quer garantir, "ao máximo, a integração social dos habitantes e dos agentes culturais da região, ao invés de ser apenas veículo para atração de turistas, e integrada com todos os equipamentos que fazem parte do Castelo", o m|i|mo -- museu da imagem em movimento e a Igreja de São Pedro.

A programação dialoga, também, com outros equipamentos culturais da cidade, como o Centro Cultural Mercado de Sant`Ana, o Teatro Miguel Franco, Centro de Diálogo Intercultural ou Banco das Artes Galeria e museus.

O Castelo reabre às 09:30 de sábado. Neste dia, o espaço acolhe uma conferência de homenagem ao historiador de Leiria José Mattoso (transmitida nas redes sociais do município) e um concerto pelo Decateto de Metais da Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, além de performances de dança ao ar livre, pela Escola de Dança Clara Leão, que se repetirão no dia seguinte.

Anabela Graça adiantou que o município está a trabalhar na definição da programação em função das medidas de segurança que terá de garantir, "mas a programar, em maio e junho, essencialmente, projetos de grupos culturais do concelho, apostando nas deambulações que acontecem ao sábado e domingo sem serem anunciadas, e pequenos eventos ao final do dia, a realizar ao ar livre".

Por outro lado, o Castelo vai receber iniciativas culturais programadas em parceria com outras entidades, como o Ciclo de Música Exploratória Portuguesa (pela associação Fade In), o Criajazz (pelo grupo de teatro O Nariz) ou o concerto "O Método", de Rodrigo Leão, no dia 05 de junho, no âmbito da Bienal Ibérica de Património, na sequência de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.

Ainda em junho, está prevista a exposição "Pintura sob a Luz Vermelha" na Igreja de São Pedro, que "conta com a participação de inúmeros artistas da região".

"Estes eventos deverão ocorrer, essencialmente, ao fim de semana, durante o dia, até julho, mês em que iremos promover no Castelo a iniciativa `As Cortes de 1254` em substituição do `Leiria Medieval`", referiu a vereadora.

Em agosto é retomada a programação de iniciativas a realizar em parceria com outras entidades - Ciclo de Música Exploratória Portuguesa ou o Criajazz -, "estando ainda em definição a programação até final do ano", acrescentou Anabela Graça.