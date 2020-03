Câmaras do distrito de Vila Real suspendem feiras e serviços

No distrito de Vila Real são várias as autarquias que já estão a implementar planos de contingência e medidas preventivas contra o novo coronavírus.

A Câmara de Mondim de Basto anunciou hoje a suspensão do mercadinho rural e da feira bimensal, uma medida que também vai ser implementada, no imediato, pelos município de Ribeira de Pena e de Sabrosa.

Em Alijó e Valpaços, a realização das feiras mensais e quinzenais está dependente da evolução do surto de Covid-19.

Na Câmara de Mondim de Basto foi também criado um gabinete de gestão do Covid-19, que tem como missão acompanhar a evolução da epidemia provocada pelo novo coronavírus e vai ser responsável pela gestão estratégica das situações que venham a surgir.

Como medidas preventivas, este município decidiu também cancelar as atividades do Centro Desportivo Municipal, do núcleo "Mexa-se" e o aluguer do pavilhão gimnodesportivo.

Esta câmara está ainda a restringir os atendimentos presenciais e pede à população que evite deslocações aos serviços, devendo, preferencialmente, tratar os seus assuntos via telefone.

O município de Ribeira de Pena decidiu suspender o funcionamento de todos os centros do convívio, do auditório municipal e do ginásio municipal de Cerva, as atividades ligadas à Semana Camiliana, a festa da truta no rio Beça e informou que os jogos de futsal das equipas dos "Amigos de Cerva" serão realizados à porta fechada.

Alijó suspendeu as atividades sociais, culturais ou recreativas que congregem a concentração de pessoas, bem como o funcionamento das piscinas, do pavilhão gimnodesportivo, da biblioteca, auditório e Museu do Pão Vinho, em Favaios.

Em Santa Marta de Penaguião, foi cancelada a comemoração do Dia Mundial do Teatro prevista para dia 28 de março, uma medida anunciada pela câmara, que se insere no plano de contingência municipal e que visa "evitar situações de possível exposição" ao novo coronavírus.

A câmara de Mesão Frio informou que foi cancelado o Encontro Intergeracional previsto para quarta-feira, tendo "como único motivo, o cumprimento das recomendações e orientações da Direção Geral de Saúde e do plano de contingência municipal para o Covid-19".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a DGS.