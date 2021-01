Canábis, gastronomia e humor servidos em pratos na Tailândia

Jorge Silva - Reuters

Salada de folhas de canábis crocantes acompanha carne de porco picada e vegetais; pão frito coberto de carne de porco e folha de canábis; ao cardápio junta-se infusão de folha de canábis e sopa de porco feliz.



Runggroj Yongrit - EPASão as refeições servidas no novo restaurante integrado numa área que oferece tratamentos alternativos do Hospital Chao Phya Abhaibhubejhr, na província de Prachin Buri."As folhas da canábis, quando colocadas na comida ou mesmo numa pequena quantidade, ajudam o paciente a recuperar mais rapidamente da doença", disse Pakakrong Kwankao, líder do projeto na unidade hospitalar ao Channelnewsasia.Este hospital é conhecido por desenvolver investigações pioneiras em torno das propriedades medicinais da canábis e a utilização no alívio da dor e fadiga.Kwankao sublinha que "A folha de canábis pode melhorar o apetite e fazer as pessoas dormirem bem, e também estarem de bom humor, de bom humor".A clientela parece satisfeita. Afirma que o sabor das folhas de canábis é semelhante aos vegetais do dia-a-dia. “Eu nunca tinha experimentado canábis antes, é estranho, mas é delicioso” diz Ketsirin Boonsiri.



Quem tem planos a curto prazo para aproveitar o efeito da canábis na gastronomia, é o vice-ministro da Educação Kanokwan Vilawan.



“Planeamos adicionar mais canábis aos pratos tailandeses que já são bem conhecidos, como a sopa de caril verde, para aumentar ainda mais a popularidade desses pratos”.



Em 2018, o Estado tailandês legalizou a planta de cânhamo, que passou a ser aplicada na medicina e na cosmética.