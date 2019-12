Canadianos apagam Trump do seu filme preferido: "Sozinho em Casa 2"

Donald Trump foi questionado por um sargento das Forças Armadas norte-americanas no exterior, durante uma videoconferência, sobre qual o seu filme de Natal preferido. Trump não hesitou em responder: “Bem, eu participei no Sozinho em Casa 2”.

O afastamento da cena de Trump no filme não passou despercebido nas redes sociais, principalmente entre os seus apoiantes.



When CBC acquired broadcast rights to Home Alone 2 in 2014, several edits were made to adapt the movie for television. At the time, a total of eight minutes was cut from the film, including a short scene featuring Donald Trump. https://t.co/qP3ixItTd1 — CBC News (@CBCNews) December 26, 2019

“Há muitas pessoas que falam disso todos os anos, principalmente nesta altura do ano. Em especial as crianças. Elas dizem. Eles não veem na televisão como me veem no filme. É um bom filme e eu era um pouco mais novo. Foi uma honra participar”, afirmou Donald Trump.Um dia depois de o Presidente dos EUA ter recordado a sua aparição,À CNN, o canal canadiano declarou:No Twitter, o canal acrescentou que a edição do filme foi feita em 2014, “antes de o Sr. Trump ter sido eleito”, quando adquiriram os direitos de transmissão.Embora Donald Trump ainda não tenha comentado o assunto, vários dos seus apoiantes exigiram, através das redes sociais, que a cena fosse reposta.“Sozinho em Casa 2 – Perdido em Nova Iorque” foi lançado em 1992 e é a sequela do filme “Sozinho em Casa”. No filme, Kevin McCallister perde-se da sua família e acaba por ficar hospedado no Plaza Hotel, em Nova Iorque, onde se cruza com o atual Presidente dos EUA.