"Cândida ou o pessimismo", uma alegoria no teatro da Escola de Mulheres

Lusa 13 Jul, 2017, 15:03 | Cultura

A figura central da peça é Cândida, uma atriz luso-angolana em decadência, que, "numa crise psicótica", foi contratada pela Irmandade Intergaláctica para pesquisar sinais de vida inteligente no universo, explicou Cucha Carvalheiro à agência Lusa.

E como Cândida tem o "dom" de sintonizar e emitir em direto para o espaço pedaços de vida de várias personagens, a atriz vai vestindo vários papéis em palco.

Uns são de autorreferências, como o da velha ama angolana, país onde a antiga diretora do Teatro da Trindade (2009/2013) tem raízes, que conta uma lenda popular sobre a origem da raça branca.

Outros, sem nada que os identifique a situações vividas. Como o do marido de Cândida, um homossexual não assumido que quer ganhar dinheiro à custa da fome em Angola, o de uma dona de casa que se `stressa` a correr das sevilhanas para o tai-chi e do tai-chi para as compras, e o de uma jornalista pseudo-feminista que escreve textos políticos e é despedida pelo ex-marido.

Maria Parda, a personagem central do auto vicentino "O pranto de Maria Parda" (escrito em 1522, um ano de grande fome em Portugal), ganha também vida neste monólogo, que a atriz define como "uma alegoria".

"Esta Cândida é um bocadinho o espelho do que sinto em relação ao mundo neste momento. E isso não tem a ver com minha idade real, mas como os valores da minha geração, da geração do Maio de 1968", sublinha.

Cucha Carvalheiro tinha 20 anos quando se deu o maio de 1968, em França. Por isso, diz, é de "uma geração que acreditou que ia mudar o mundo, transformá-lo num sítio mais justo, onde não houvesse guerra, fome, nem tanto desfasamento entre classes sociais".

Esta é, assim, uma peça em que a atriz "espelha, com ironia", o seu desencanto com o desfasamento entre os valores que a formaram e os "que vigoram" na sociedade atual. "Muita coisa piorou, ou então, temos mais informação sobre o que piorou, e, pior do que isso, é sermos confrontados com o facto de cada vez mais pessoas viverem apenas em função do dinheiro", argumenta.

"Cândida ou o pessimismo" baseia-se no monólogo "Está aí alguém?", que Cucha Carvalheiro (Cândida) escreveu e interpretou nos Encontros Acarte, na Fundação Calouste Gulbenkian há quase 20 anos, com encenação de Natália Luiza, e numa versão livre para teatro, também de sua autoria, de "Cândido, ou o otimismo", de Voltaire, encenada por Cristina Carvalhal e levada à cena no Teatro Maria Matos, em 2007.

A atriz revisita agora esses dois trabalhos, voltando com uma Cândida "envelhecida" - e numa brincadeira assumida com o título do conto-sátira do filósofo iluminista Voltaire -- reescreve uma peça em conjunto com Fernanda Lapa, que encena e assina o espaço cénico, em função do trabalho desenvolvido ao longo dos ensaios, confessa.

"É um trabalho dramatúrgico muito diferente dos anteriores, com um cunho muito forte da Fernanda Lapa, num trabalho conjunto, incluindo de reescrita da peça, muito importante", remata.

Com Marta Lapa na assistência de encenação, desenho de luz de Paulo Santos, fotografia de Margarida Dias, e grafismo e cartaz de Manuela Jorge, a peça pode ser vista no Clube Estefânia, até 30 de julho, de quinta-feira a domingo, às 22:00.