Candidatura de Palmela à Rede das Cidades Criativas aceite pela UNESCO

Lusa26 Jul, 2019, 17:05 | Cultura

"Ultrapassada a primeira fase, junto da Comissão Nacional da UNESCO, e a pré-triagem técnica, a candidatura de Palmela concluiu, com êxito, o seu processo de inscrição. Em conformidade com o processo de admissão, a candidatura será submetida a avaliação, com apresentação dos resultados em novembro", explica a autarquia, em comunicado.

A nota refere que o objetivo desta candidatura é "projetar o potencial criativo de Palmela", no distrito de Setúbal, e "trabalhar a música como um dos elementos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do território".

Esta rede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) conta já com a adesão de 180 cidades.

"Fruto de uma colaboração estabelecida entre a Câmara Municipal de Palmela, associações e agentes culturais locais, a candidatura à Rede das Cidades Criativas é o culminar de um trabalho de investigação que envolveu pesquisas documentais, registos fonográficos e a recolha de mais de uma centena de testemunhos", sublinha a autarquia.

A Câmara de Palmela refere ainda que já recebeu dezenas de declarações de apoio de associações, instituições nacionais e internacionais, autarquias músicos e formações musicais.

O município criou um `site` na internet em que os interessados poderão encontrar toda a informação relacionada com este processo de candidatura.

No concelho de Palmela situa-se o único museu da Música Mecânica do país.