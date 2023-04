Candidaturas ao Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema abrem hoje

Este ano, o FATC tem uma dotação total de 14 milhões de euros, mais dois milhões do que em 2022, e o Governo pretende rever as regras de acesso ao incentivo, por forma a que seja possível a apresentação de candidaturas em mais do que um momento por ano, estando previsto um “segundo momento de candidaturas”, já no último trimestre de 2023, “com novas regras”, segundo o diploma publicado esta semana. No ano passado, o FATC teve de ser reforçado com 10,9 milhões de euros, para perto de 23 milhões, acabando por financiar mais 28 produções.O FATC foi criado em 2018, com uma duração de cinco anos, no contexto de um sistema de "cash rebate" em que as produtoras de cinema e televisão podem obter benefícios fiscais, com a rodagem no país, e consequente realização de despesas e contratação de serviços.De acordo um estudo divulgado pelo Governo em março, o FACT apoiou 168 projetos de cinema e audiovisual, com um investimento total de 238,1 milhões de euros, dos quais 128,7 milhões de euros foram de investimento estrangeiro. O total do montante de incentivo foi de 64,3 milhões de euros."Velocidade Furiosa 10" e a série "Codex 632" foram algumas das produções apoiadas no âmbito do incentivo.