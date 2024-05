"Cândido - O Espião que veio do Futebol" em exibição nos cinemas

Margarida Vaz - Antena 1

Das quatro linhas para o campo da espionagem, ''Cândido o espião que veio do futebol'' é um filme revelador do lado menos conhecido de Cândido de Oliveira. O filme, de Jorge Paixão da Costa, revela o passado do primeiro selecionador nacional de futebol, um dos fundadores do jornal ''A Bola'' e que dá nome à Supertaça.