Foto: Nacho Doce - Reuters

Um reconhecimento que levou esta tradição alentejana para todo o mundo, mas já há muito que na cidade do Porto se ouvem as modas alentejanas.



O Orfeão Universitário do Porto é a casa de um grupo amador de Cante Alentejano.



Criado há 50 anos por estudantes alentejanos, este grupo continua ativo nos dias de hoje, mas agora sem ninguém do Alentejo.



O repórter Diogo Miguel Pereira foi assistir a um dos ensaios.