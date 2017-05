Cantora cabo-verdiana Teté Alhinho no Misty Fest, em Lisboa e no Porto, em novembro

Lusa 30 Mai, 2017, 08:28 | Cultura

Teté Alinho, distinguida este ano com o Prémio Melhor Morna no âmbito dos Cabo Verde Music Awards, vai apresentar, nos dois concertos, o seu mais recente álbum, "Mornas ao Piano", tendo como artistas convidados Carmen Souza e o Theo Pascal Duo.

O CD "Mornas ao Piano" foi editado no dia 07 de abril, e "Mindel de Mãe Auta", o tema de abertura, música e letra de Teté Alhinho, foi distinguido com o Prémio para a Melhor Morna, nos Cabo Verde Music Awards.

Neste CD, a intérprete assina também a letra e a música de "C`lamor", "Lua Bonita" e "N`tem Un Amor".

Em declarações à agência Lusa, em abril último, Teté Alhinho definiu este álbum, que sucede ao CD "Voz" (2004), como como "um regresso ao colo da música cabo-verdiana".

A par das "mornas, que são maioritárias, este CD tem um batuque de Mário Lúcio, uma `coladera` e uma mazurca, além de temas compostos por mim", afirmou Teté Alhinho, que resgatou mornas de Daniel Mariano, Paulinho Vieira, Jacinto Estrela e B. Leza.

Teté Alhinho, de 60 anos, é autora e compositora de mais de 50 canções, entre as quais "Dia T`chuva Bem", "A téma", "Chibinho", "C`Lamor", "Coladera nobo", "Conversa adiada", "Desabafo", "Dia qui`m vira", "Mudjer" e "Terra verde".

O pianista britânico James Rhodes foi o primeiro nome confirmado para a edição deste ano do Misty Fest, com concertos marcados para os dias 13 e 14 de novembro, respetivamente na Casa da Múisca, no Porto, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Miguel Poveda, com um espetáculo previsto em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, no dia 11 de novembro, André Barros & Myrra Rós, com atuações no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, no dia 09 de novembro, e no dia seguinte, no Centro Cultural de Belém, e Benjamin Francis Leftwich, que se estreia em Portugal, são outros nomes já anunciados.

Benjamin Francis Leftwich, intérprete de "After The Rain", atua no dia 08 de novembro, no Centro Cultural de Belém, e, no dia seguinte, no Auditório Academia de Música de Espinho.