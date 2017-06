Cantora Natacha Atlas abre hoje segundo Ciclo Mundos no Teatro da Trindade em Lisboa

Lusa 13 Jun, 2017, 07:29 | Cultura

Filha e mãe inglesa e pai egípcio, Natacha Atlas nasceu na Bélgica, mas tem também ascendentes da Palestina e Marrocos. A cantora alia sonoridades do Médio Oriente e de África, tendo vivido até aos oito anos no bairro muçulmano de Bruxelas, antes da mudança da família para Northampton, no Reino Unido. Conhecida no circuito da música ao vivo, tem atuado nas maiores salas mundiais e festivais europeus.

A 28 de junho, também integrado no programa Ciclo Mundos, atuará o artista cabo-verdiano Mário Lúcio, que vai apresentar o seu último trabalho discográfico dedicado ao funaná, "Funanight".

A 11 de outubro será a vez da cantora compositora e atriz libanesa Yasmine Hamdan, baseada em Paris, conhecida pela banda Soapkills, que fundou com Zeid Hamdan quando ainda vivia no Líbano e, mais tarde, pela atuação no filme de Jim Jarmush "Só os Amantes Sobrevivem", onde surge a cantar.

A 12 de dezembro, subirão ao palco do Teatro da Trindade INATEL os músicos Iva Bittová & Paolo Angeli, da República Checa e Sardenha.

No terceiro fim de semana de setembro, no Estádio 1.º de Maio INATEL atuarão o nigeriano Keziah Jones, a banda israelita Lola Marsh, fundada por Gil Landau e Yael Shoshana Cohen, os ganeses Pat Thomas & Kwashibu Area Band e o quinteto colombiano Meridian Brothers.

Segundo a Fundação INATEL, o Ciclo Mundos prevê ainda concertos com os portugueses Manuel Cruz e Gisela João e com a norueguesa Aurora, em data a confirmar.

O Ciclo Mundos, que começa no dia em que a Fundação INATEL completa 82 anos, é uma iniciativa em colaboração com a Câmara Municipal de Sines, no âmbito de uma parceria global com o Festival Músicas do Mundo, visa promover projetos musicais portugueses e estrangeiros e o acesso a propostas musicais interculturais, inter-geracionais e universalistas, com fortes raízes nas culturas populares renovadas.