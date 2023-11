Cantora portuguesa Maria Mendes nomeada para um Grammy

De acordo com a lista de nomeados, divulgada hoje pela Academia de Gravação Norte-americana, Maria Mendes está nomeada na categoria Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, juntamente com o músico John Beasley com uma versão da música "Com que Voz", retirada do álbum ao vivo "Saudade, Colour of Love", de 2022.

A mesma versão de "Com que voz" valeu a Maria Mendes e John Beasly uma nomeação aos Grammy Latino, cujos vencedores são anunciados na próxima semana em Sevilha, na categoria de Melhor Arranjo.

Em outubro de 2002, Maria Mendes editou "Saudade, Colour of Love", um álbum ao vivo no qual apresenta novos arranjos orquestrais de temas de "Close to me", de 2019.

Com "Close to me", Maria Mendes venceu um prémio Edison de melhor álbum de jazz vocal, nos Países Baixos, onde vive há mais de uma década, e esteve nomeada para os Grammy Latino, na categoria de Melhor Arranjo, com o tema "Asas Fechadas", de Amália Rodrigues, e para os Grammy, na categoria de Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, com a mesma canção.

Além dos temas de "Close to me", "Saudade, Colour of Love" inclui três novas canções: "Com que voz", uma criação de Amália Rodrigues, sobre palavras de Luís de Camões e música de Alain Oulman, "Quando Eu Era Pequenina", uma "antiga e popular canção folclórica para dançar, tipicamente acompanhada por vozes femininas", e "Meu Pobre Capitão", uma "nova composição de Mendes e Beasley escrita ao estilo das suas reinterpretações de fado e aqui com uma alegre cantoria do público", de acordo com o agenciamento da artista, num comunicado divulgado na altura da edição do álbum.