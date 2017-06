Cantora Viviane em digressão por seis palcos bálticos com o CD "Confidências"

Lusa 13 Jun, 2017, 11:12 | Cultura

O álbum faz uma retrospetiva de 25 anos de carreira da intérprete que se estreou em 1990, no grupo Entre Aspas, foi editado em novembro de 2015, tem como único inédito "Fado do Beijo" e inclui ainda uma versão da canção "Cantoras do Rádio", do repertório de Carmen Miranda.

Do álbum fazem parte canções como "O Tempo Subitamente Solto Pelas Ruas e Pelos Dias", "A Vida Não Chega", "Meu Coração Abandonado", "Confidências da Minha Rua", "Não Apagues o Amor", "Do Chiado Até ao Cais", com letras da própria Viviane, de Hugo Costa, José Luís Peixoto, Fernando Cabrita e Fátima Murta, com música de Viviane ou em parceria com Tó Viegas, um dos músicos que a acompanha nesta digressão.

"Nesta digressão Viviane apresenta-se num formato essencialmente acústico onde se cruzam os sons da guitarra portuguesa, da guitarra acústica, do contrabaixo, da melódica,da flauta, do piano e da bateria", segundo informação da sua promotora.

Na sexta-feira, Viviane atua no Centro Cultural de Talsi, na Letónia, e, no dia seguinte, no castelo da cidade de Edoles, a 166 quilómetros a oeste de Riga.

No dia 21, passa a fronteira em direção à Lituânia, e atua no Centro Cultural de Ukmergès, a 74 quilómetros a norte de Vilnius. No dia seguinte, já na capital do país, a criadora de "Deixei a Janela Entreaberta" e "Recomeçar" atua na igreja de Santa Catarina e, no dia 23, ainda em solo lituano, no Raudondvaris, em Kaunas, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Vilnius.

A digressão de Viviane termina no dia 24 de junho, em Ramybés, nos arredores de Kaunas, com um espetáculo no Centro Cultural local.

Viviane realizou, em agosto do ano passado, vários espetáculos em diferentes cidades da Lituânia, "todos eles com casa esgotada", segundo informação da sua promotora à agência Lusa.

"Era a Voz que Salvava", "Alma Danada", "Só o Sol" e "Vai Mole a Manhã" são outros temas deste álbum, com o qual Viviane, nascida em Paris, celebrou dez anos de carreira a solo.

A cantora fez parte também, entre outros, do projeto "Rua da Saudade", de tributo ao poeta José Carlos Ary dos Santos, ao lado das cantoras Mafalda Arnauth, Susana Félix e Luanda Cozetti.