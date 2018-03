Cantores e bailarinos em protesto

DR

Trabalhadores da Opart - Organismo de Produção Artística -, entre eles cantores e bailarinos, concentraram-se esta segunda-feira frente ao Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.



O Estatuto do Bailarino e o fim da lei que estabelece o regime de contratos de trabalho e de segurança social no setor artístico foram algumas reivindicações levadas pelos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado.



Em declarações à agência Lusa, André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos afirmou que a entidade sindical vai pedir uma audiência ao ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, para apresentar as reivindicações e explicou quais serão as proximas ações.



A juntar-se a este protesto, 200 trabalhadores, também da orquestra e da área técnica e administrativa, segundo o dirigente sindical, estiveram presentes no plenário de hoje. André Albuquerque não descarta a possibilidade de protestos no festival em largo, em julho, se não existirem respostas para as reivindicações.