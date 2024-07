A Capela Real do Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra, está de portas abertas ao público. Durante um ano o trabalho minucioso de conservação e restauro reavivou as cores, as luzes e os materiais decorativos da Capela Real, a mais antiga divisão do Palácio.





Durante as visitas é possível assistir à montagem do Órgão histórico de tubos. Um instrumento que estará pronto a ser ouvido, no final do ano.