Évora será Capital Europeia da Cultura em 2027, juntamente com Liepaja, na Letónia, acaba de ser anunciado pela presidente do júri internacional, Beatriz Garcia, no Centro Cultural de Belém (CCB).Évora foi escolhida de um lote de quatro finalistas, do qual também faziam parte Aveiro, Braga e Ponta Delgada. A cidade terá uma dotação financeira de 29 milhões de euros oriundos de fundos nacionais e europeus, como foi revelado em outubro pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.









c/ Lusa