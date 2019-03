Carlos Avillez dirige-se aos estudantes de Teatro na mensagem para o Dia Mundial

Lusa27 Mar, 2019, 17:19 | Cultura

O diretor do Teatro Experimental de Cascais iniciou a sua mensagem a dirigir-se aos futuros estudantes de teatro, explicando que "é uma profissão que exige devoção e uma entrega total. Um artista tem de o ser de corpo e alma, por amor e vocação".

O também diretor da Escola Profissional de Teatro de Cascais comparou o teatro à religião, por exigir "uma enorme dedicação" e ligar os profissionais desta área a tudo o que os rodeia, admitindo que é dessa forma que se descobrem a eles mesmos e encontram a sua "interioridade".

"O que o Teatro não admite de modo algum é a indiferença. Indiferença ao mundo, indiferença ao Outro. Porque é um terreno fértil onde cultivamos e descobrimos formas colaborativas de união humana", prossegue.

Carlos Avillez acredita que o teatro promove a união humana e o sentido de comunidade, sobrevive às guerras e conflitos, à repressão e à censura, acabando por renascer mesmo nas situações mais adversas.

Avillez reforça a função do teatro na sua vertente didática, "mesmo quando pretende não a ter, pois contribui necessariamente para a formação cultural da sociedade", não deixando de sublinhar, também, a importância da Cultura para a sociedade: "Um país sem Cultura não existe".

O encenador e ator considera que o Teatro é a sua vocação, ao qual já dedicou 65 anos da sua vida, e é "com grande alegria" que assiste à emergência de novas companhias que, tal como ele, têm "a mesma crença e paixão" pelo ofício e profissão.

"Cabe a cada nova geração manter viva a chama sagrada que transporta o Teatro além das portas do teatro. Confio que esta o saberá fazer", continua.

Carlos Avillez homenageou, ainda, todos aqueles que colaboraram e colaboram com ele e com os seus colegas ao longo dos anos, "aos que estão vivos e àqueles que já partiram, mas que estão sempre presentes no nosso trabalho".

O encenador concluiu a mensagem sublinhando "a importância das três coisas mais importantes para o Teatro: paixão, paixão, paixão!".

Carlos Avilez nasceu em 1937 e estreou-se profissionalmente como ator em 1956, na Companhia Amélia Rey Colaço- Robles Monteiro, onde permaneceu até 1963, ano em que se estreou como encenador.

Até fundar o Teatro Experimental de Cascais, em 1965, passou pela Sociedade Guilherme Cossoul, pelo Teatro Experimental do Porto e pelo CITAC -- o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra.

Entre 1993 a 2000, foi diretor do Teatro Nacional D. Maria II, diretor do Teatro Nacional de S. João e presidente do Instituto de Artes Cénicas.

Em 1993 fundou a Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde é diretor e docente.