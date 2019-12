Carlos do Carmo recebe Prémio de Cidadania Cultural Vasco Graça Moura

A 5ª edição do prémio que leva o nome do poeta falecido em 2014distingue o cantor Carlos do Carmo, que o júri considera uma das principais vozesa da família do fado e um dos maiores intérpretes do fado que soube renovar.Ouvido pela jornalista Teresa Correia, o cantor explica a emoção que sente ao receber o Prémio de Cidadania Cultural baptizado com o nome do amigo Vasco Graça Moura.Carlos do Carmo completa 80 anos no próximo dia 21 conta editar um álbum em janeiro, no qual inclui poemas de Vasco Graça Moura.

O cantor explica porque razão canta os poetas portugueses.



O júri do prémio foi presidido por Guilherme de Oliveira Martins.